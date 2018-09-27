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27.09.2018 08:51 В Туле инвалидам III группы разрешили парковаться бесплатно Вести-Тула





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При этом оставлять машины инвалиды и перевозящие их лица должны только на обозначенных соответствующими знаками парковочных местах. В противном случае с указанных лиц взимается плата.



Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории. Проектом устанавливаются требования к организации озеленения, включая порядок содержания газонов. А что касается борщевика Сосновского, то физические и юридические лица обязаны осуществлять своевременную и качественную очистку, обработку, окос, уборку от сорняка территорий, находящихся у них в собственности.



Право бесплатной парковки транспортных средств наряду с инвалидами I и II групп в Туле приобретают инвалиды III группы, а также лица, их перевозящие. Такие поправки на очередном заседании утвердили депутаты Тульской городской Думы. Помимо того, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России выдавать опознавательные знаки «Инвалид» для индивидуального использования теперь будет бюро медико-социальной экспертизы.При этом оставлять машины инвалиды и перевозящие их лица должны только на обозначенных соответствующими знаками парковочных местах. В противном случае с указанных лиц взимается плата.Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории. Проектом устанавливаются требования к организации озеленения, включая порядок содержания газонов. А что касается борщевика Сосновского, то физические и юридические лица обязаны осуществлять своевременную и качественную очистку, обработку, окос, уборку от сорняка территорий, находящихся у них в собственности.

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