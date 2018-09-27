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27.09.2018 08:26 Мантуров и Дюмин обсудили пути расширения производства Алексинского химкомбината Вести-Тула





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Такая возможность открывается в рамках реализации комплексного плана. Предполагается, что предприятие станет частью госкорпорации «Ростех». При этом главная цель - оптимизация расходов. Алексинский химкомбинат, получив субсидию из федерального бюджета, сможет нарастить мощности и выйти на полную самоокупаемость этого производства.



Возможность переноса в Тульскую область мощностей порохового завода из Казани обсудили в Москве министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Проект предусматривает расширение производства Алексинского химкомбината. Там будут изготавливать мелко- и среднезерненные виды пороха.Такая возможность открывается в рамках реализации комплексного плана. Предполагается, что предприятие станет частью госкорпорации «Ростех». При этом главная цель - оптимизация расходов. Алексинский химкомбинат, получив субсидию из федерального бюджета, сможет нарастить мощности и выйти на полную самоокупаемость этого производства.

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