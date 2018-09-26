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26.09.2018 19:49 Тульский храм может быть безвозвратно утрачен Елена Панова





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На первом этаже располагался приход во имя великомученика Никиты, на втором – иконы Божьей матери живоносный источник. Принадлежала она известным в Туле горожанам – Лугининым. Их особняк и сейчас находится на улице Менделеевской, в нем располагается первый корпус Педагогического университета.



По преданию икона живоносный источник сначала находилась вот в этих воротах усадьбы Лугининых. Считалось, что икона обладает исцеляющей силой. И даже были известны случаи избавления от различных болезней. Лугинины передали ее в Никитский храм. А еще в церкви была первая в городе открытая православная библиотека.



«В 1930-м храм сначала хотели перепрофилировать под школу, но передумали и передали Тульскому механическому институт под лаборатории», - рассказывает краевед, автор книги «Храмы города Тулы» Наталия Кириленко.



В 90-ые ученых выселили. В стенах храма городские власти хотели сделать экспозицию и иконописную мастерскую. Но в итоге сюда въехал театр «У Толстовской заставы». А в 1998-м произошел пожар. Кровля и перекрытия выгорели полностью. В таком состоянии церковь стоит по сей день.



На фоне масштабного преображения городского центра Никитский храм никак не вписывается в изменившийся пейзаж. Спрятанные между жилыми домами развалины в последние годы стали совсем не приметны. Окна и двери заколочены, внутрь не попасть. Но обитатели здесь есть. Правда, спешат скрыться от нашей камеры. Эта церковь одна из древнейших в Туле, одноэтажный приход возведен в 17-м веке. Несколько раз перестраивался. В итоге стал в два этажа с высокой колокольней.На первом этаже располагался приход во имя великомученика Никиты, на втором – иконы Божьей матери живоносный источник. Принадлежала она известным в Туле горожанам – Лугининым. Их особняк и сейчас находится на улице Менделеевской, в нем располагается первый корпус Педагогического университета.По преданию икона живоносный источник сначала находилась вот в этих воротах усадьбы Лугининых. Считалось, что икона обладает исцеляющей силой. И даже были известны случаи избавления от различных болезней. Лугинины передали ее в Никитский храм. А еще в церкви была первая в городе открытая православная библиотека.«В 1930-м храм сначала хотели перепрофилировать под школу, но передумали и передали Тульскому механическому институт под лаборатории», - рассказывает краевед, автор книги «Храмы города Тулы» Наталия Кириленко.В 90-ые ученых выселили. В стенах храма городские власти хотели сделать экспозицию и иконописную мастерскую. Но в итоге сюда въехал театр «У Толстовской заставы». А в 1998-м произошел пожар. Кровля и перекрытия выгорели полностью. В таком состоянии церковь стоит по сей день.











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