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НОВОСТИ | Общество



26.09.2018 19:19 Жители Строительного со страхом ожидают прихода холодов
Полина Ермолаева



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В мае, когда многолетние неполадки с канализацией переросли практически в чрезвычайную ситуацию, несколько домов поселка буквально утопали в нечистотах. Тогда властям и жителям удалось найти компромисс, и работа вроде бы началась.

И на первый взгляд огорчаться тут не из-за чего – бездонная яма, в которой чуть не утонул тогда местный мастер - худо-бедно зарыта. Куда уходят отходы - стыдливо скрывают поросли травы, а едкий поселковый ответ французским ароматам – развеивает ветер. Но шаткость положения с канализацией всё-таки предательски выдает почти покосившаяся халупа насосной станции.

Панику селян множат грядущие морозы. Утро в Строительном начинают с пристрастного знакомства с прогнозом погоды, и молитвы, за то, чтобы зима не выдалась ранней. Ведь если до морозов не убрать течь и не подлатать сарай, где хранится насос, то собранные с таким трудом жителями деньги на его мотор, смоют эти далеко не весенние ручьи.

Как заверил заместитель главы МО Бородинское Киреевского района Тульской области Игорь Миронов, «… в ближайшее время будет замен металлический узел трубы, который находится в насосной станции. Саму будку намечено выровнять и утеплить».

Прощаясь, мы пообещали вернуться за результатам, а жители Строительного, не обделенные гостеприимством, все-таки уточнили на прощание, что им крайне не хотелось бы, чтобы их история затянулась, как аргентинский сериал. Пускай уж следующий повод для встреч будет исключительно позитивным!
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