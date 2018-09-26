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НОВОСТИ | Общество



26.09.2018 18:42 Корреспондент тульских «Вестей» выяснила, как сэкономить на покупке картофеля
Татьяна Смирнова



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По статистике, каждый россиянин в среднем в год съедает чуть больше 100 кг картофеля. Мы являемся одними из мировых лидеров по потреблению второго хлеба на душу населения. И тем более удивительно, что когда-то наши предки легко обходились без этого овоща. Сейчас представить наше меню без картофеля практически невозможно. И какие бы яства не были на нашем столе, всё же картофель будь то жареный, печёный, в виде пюре или драников - это наша классика, национальное блюдо.

Сейчас у сельхозпроизводителей картофеля – горячая пора. Второй хлеб убирают с полей, сортируют на еду и семена. Плюс продовольственный картофель уже во всю расходится по потребителям. Вторым хлебом, по словам регионального минсельхоза, область обеспечивает себя с лихвой. В этом году посажено больше 800 тысяч гектаров. Правда, сами производители от получаемого урожая не в восторге.

Как рассказал главный агроном сельхозпредприятия из Богородицкого района Вадим Шмулян, «год очень сухой, осадков выпало меньше четверти от положенного количества. С поливом картофель хорошего качества, а без полива – не очень крупный. Урожай в этом году не очень высокий, поэтому картофель будет в цене». По словам заместителя генерального директора сельхозпредприятия Натальи Лаврентьевой, «…цена продукции зависит от качества, объемов. Сегодня мы продаем картофель по 10 рублей за килограмм».

В рознице цена во многих торговых точках взлетает в два раза. Плюс не все продавцы делают большие закупки в крупных хозяйствах. Вот как объясняют цену картофеля продавцы Центрального рынка Тулы. «В прошлом году мы закупали картофель по 10 рублей, а продавали по 15. В этом году покупаем по 15 рублей», - говорит продавец Михаил Алиев.

Получается, картофель дешевле у крупных сельхозпредприятий. Правда, еще необходимо с ними связаться и найти способ привезти покупку домой. В итоге, в условиях рынка каждый может выбрать для себя наиболее оптимальный способ. Одни идут на рынок за картофелем по розничной цене, другие - ищут способы купить его напрямую у производителей.
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