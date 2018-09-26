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26.09.2018 16:01 Действия узловских врачей оценила прокуратура "Вести-Тула"





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Напомним, 8-летний мальчик потерял кончики трех пальцев руки, на детской площадке. Это по словам очевидцев, произошло, когда он угодил в подшипник неисправной карусели. Трагическая история произошла еще первого сентября, но широкую огласку, получила совсем недавно, и во многом как раз из-за того, что сотрудники узловской больницы не сообщили об этом в правоохранительные органы.



Врачи, о чем сообщает официальный сайт надзорного ведомства, попросту посчитали, что эта травма не входит в перечень тех, о которых нужно сообщать. Это было ошибкой, представление прокуроры уже выписали на имя главного врача. Ну а маленький пострадавший продолжает лечение в Новомосковске, перенес операцию, и шансы на полное восстановление руки есть.







Действиям узловских врачей, которые не сообщили в полицию о получившим тяжелую травму ребенке, сегодня дала оценку прокуратура.Напомним, 8-летний мальчик потерял кончики трех пальцев руки, на детской площадке. Это по словам очевидцев, произошло, когда он угодил в подшипник неисправной карусели. Трагическая история произошла еще первого сентября, но широкую огласку, получила совсем недавно, и во многом как раз из-за того, что сотрудники узловской больницы не сообщили об этом в правоохранительные органы.Врачи, о чем сообщает официальный сайт надзорного ведомства, попросту посчитали, что эта травма не входит в перечень тех, о которых нужно сообщать. Это было ошибкой, представление прокуроры уже выписали на имя главного врача. Ну а маленький пострадавший продолжает лечение в Новомосковске, перенес операцию, и шансы на полное восстановление руки есть.

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