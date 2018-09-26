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26.09.2018 15:33 «Тулица» уступила «Ленинградке» Александр Конов





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Первая партия осталась за тулячками – 25:19, но затем преимущество перешло к соперницам – 14:25, 20:25 и 22:25. Сегодня «Тулица» сыграет против челябинского клуба «Динамо-Метар».







Волейболистки «Тулицы» с поражения начали выступление на проходящем в Москве предварительном этапе Кубка России. В стартовом поединке подопечные Александра Перепёлкина уступили в четырёх сетах «Ленинградке».Первая партия осталась за тулячками – 25:19, но затем преимущество перешло к соперницам – 14:25, 20:25 и 22:25. Сегодня «Тулица» сыграет против челябинского клуба «Динамо-Метар».

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