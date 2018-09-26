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26.09.2018 15:08 В Туле водитель иномарки наехал на ребенка "Вести-Тула"





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Другое ДТП произошло в 15:30 на улице Полюсной в областном центре. Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2008 года рождения, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате аварии мальчик с различными травмами доставлен в городскую больницу.





Накануне в 7 часов утра на улице Автомобилистов в Туле мужчина 1959-го года рождения, управляя автомобилем «Nissan Murano», по предварительной информации, при повороте налево совершил столкновение с «Ладой Самарой», под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель отечественной легковушки госпитализирован.Другое ДТП произошло в 15:30 на улице Полюсной в областном центре. Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2008 года рождения, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате аварии мальчик с различными травмами доставлен в городскую больницу.

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