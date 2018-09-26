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26.09.2018 14:58 Тульский «Арсенал» вышел в 1/8-ую финала Кубка России Александр Конов





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В первом тайме мячи в ворота команды из Южно-Сахалинска забили Абдул Кадири Мохаммед и Максим Беляев. Номинальным хозяевам поля удалось сократить отставание в счёте в середине второго тайма. Не заезжая в Тулу, «Арсенал» отправился в Екатеринбург на матч 9-го тура чемпионата России против «Урала».





Футболисты тульского «Арсенала» смогли одержать победу, и вышли в 1/8-ую финала Кубка России. Сегодня на стадии 1/16-ой финала подопечные Олега Кононова в Томске играли против футбольного клуба «Сахалин». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу тульской команды.В первом тайме мячи в ворота команды из Южно-Сахалинска забили Абдул Кадири Мохаммед и Максим Беляев. Номинальным хозяевам поля удалось сократить отставание в счёте в середине второго тайма. Не заезжая в Тулу, «Арсенал» отправился в Екатеринбург на матч 9-го тура чемпионата России против «Урала».

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