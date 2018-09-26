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26.09.2018 13:06 Урожай картофеля в Тульской области не очень обрадовал аграриев Вести-Тула





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Как рассказал главный агроном сельхозпредприятия из Богородицкого района Вадим Шмулян, «год очень сухой, осадков выпало меньше четверти от положенного количества. С поливом картофель хорошего качества, а без полива – не очень крупный. Урожай в этом году не очень высокий, поэтому картофель будет в цене».



Какие прогнозы на цены самих производителей и что со стоимостью второго хлеба в рознице, расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.



Уборка картофеля в самом разгаре. Второй хлеб в этом году в Тульской области посадили на 834 тысячах гектаров. Это немного меньше, чем в 2017-м, но, по словам представителей регионального минсельхоза, регион обеспечивает себя картофелем с лихвой. Если же говорить об урожайности, то пока производители картофеля не в восторге от собираемого в закрома.Как рассказал главный агроном сельхозпредприятия из Богородицкого района Вадим Шмулян, «год очень сухой, осадков выпало меньше четверти от положенного количества. С поливом картофель хорошего качества, а без полива – не очень крупный. Урожай в этом году не очень высокий, поэтому картофель будет в цене».Какие прогнозы на цены самих производителей и что со стоимостью второго хлеба в рознице, расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.





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