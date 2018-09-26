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26.09.2018 12:32 В Туле скульпторы подарили новую жизнь аварийным деревьям Вести-Тула





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Работы, представленные на импровизированной выставке под открытым небом, позволяют по-особому взглянуть на окружающий нас мир и увидеть в простом куске дерева различных животных или весёлых сказочных персонажей, фантазийные мотивы и реалистические изображения человека.



Это больше, чем просто искусство, уверяют скульпторы. Они охватывают темы славянской мифологии, современных фильмов ужасов и всё, что приходит на ум.



Как рассказал скульптор Сергей Бобков, «с аварийными деревьями сложность в том, что в них попадается металл, который губит инструмент. Например, люди забивают гвозди в деревья. Обидно, досадно, но режем всё равно потихоньку».



В Туле проходит эко-фестиваль резчиков по дереву. Мастера из девяти регионов России приехали в город-герой, чтобы подарить вторую жизнь ветхим и аварийным деревьям.Работы, представленные на импровизированной выставке под открытым небом, позволяют по-особому взглянуть на окружающий нас мир и увидеть в простом куске дерева различных животных или весёлых сказочных персонажей, фантазийные мотивы и реалистические изображения человека.Это больше, чем просто искусство, уверяют скульпторы. Они охватывают темы славянской мифологии, современных фильмов ужасов и всё, что приходит на ум.Как рассказал скульптор Сергей Бобков, «с аварийными деревьями сложность в том, что в них попадается металл, который губит инструмент. Например, люди забивают гвозди в деревья. Обидно, досадно, но режем всё равно потихоньку».





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