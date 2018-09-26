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НОВОСТИ | Общество



26.09.2018 09:34 В общежитии Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева закончен капремонт
Алина Фурсенко, Татьяна Голубова

В общежитии Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева закончен капремонт

| фото |
Это сейчас студенты Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева ждут-не дождутся, когда можно будет заселиться в теплые, обновленные комнаты. Вот так этот же 5-й этаж общежития выглядел еще пару месяцев назад: не верится, что здесь вообще когда-то кто-то жил! Капитальный ремонт, выравнивание стен, замена окон, батарей, полов, проведение новой системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Всё это стало возможным благодаря компании «Щёкиноазот» - партнёру и шефу вуза.

Директор Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева Владимир Первухин рассказал, что «с первого дня, как пришел на эту должность, увидел удручающее состояние условий проживания наших студентов. Мы проводили встречи со многими предприятиями, но когда мы встретились с Борисом Александровичем Соколом, возникло понимание».

Жить в обновлённых комнатах будут более 60 человек, обучающихся по согласованной с «Щёкиноазотом» программе. Здесь идёт подготовка специалистов для одного из крупнейших химических предприятий региона. Эти ребята учатся по целевому договору с компанией, поэтому уже сегодня знают, куда придут работать. А предприятие-работодатель сразу на старте берёт на себя заботу о будущих сотрудниках, в данном случае – в части обеспечения хороших бытовых условий.

По словам заместителя директора по учебной и научной работе Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева Александра Овчарова, «проводятся большие работы по ремонту общежития, это не осталось для нашего города незамеченным. Впервые количество студентов-первокурсников в этом году превысило 500 человек - большой спрос на химические направления подготовки».

Между вузом и «Щёкиноазотом» заключен договор о стратегическом партнерстве. Такое взаимодействие выгодно всем: решается проблема квалифицированных кадров, вуз получает ответственного шефа, а молодёжь – надёжного работодателя. В этом году на учёбу в РХТУ от «Щёкиноазота» поступили 11 молодых людей из Тульской области. Их объединяет любовь и интерес к химии, точным наукам и желание работать в компании.

В тесном тандеме работает компания и с Щёкинским политехническим колледжем, где уже давно реализуется программа дуального обучения. В этом году по инициативе предприятия открылся химико-технологический класс в Щёкинском лицее. Настоящее погружение в химию начнётся с 9 класса, продолжится в профильном вузе и далее - на самом предприятии. Повышение качества кадров – такую задачу ставит «Щёкиноазот».
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