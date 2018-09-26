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26.09.2018 09:13 В Петровском квартале открылся офис продаж жилья Мария Кузнецова





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Начальник отдела продаж ГСК «Стройальянс» Екатерина Черникова рассказала, что «кроме исчерпывающей информации, наши клиенты смогут провести осмотр квартиры аналогичной той, которую они приобретают. Для этого мы открываем безопасный доступ на строительный объект, где клиенты в сопровождении наших менеджеров смогут провести осмотр».



Здесь продают не только квадратные метры, но и комфортную среду. По словам Черниковой, «инфраструктура Петровского квартала включает в себя несколько сетевых крупных магазинов, детский сад, обустроены парк и пляжная зона».



Сегодня в Петровском квартале живут около 6000 человек.

Точно в срок в этом году сдали два пятиэтажных дома и первую девятиэтажку. Все 90 квартир в этом доме купили на стадии строительства.



По словам технического директора ГСК «Стройальянс» Алексея Тарасова, «в следующем году планируем вводить седьмой этап, также строим восьмой этап - это четыре трехподъездных пятиэтажных жилых многоквартирных дома, и продолжаем строительство ещё 9-этажных домов».



Также в Петровском начали строить таунхаусы. «Это новый проект повышенной комфортности, в котором мы учли все самые современные достижения технологии, а также для повышения комфорта будущих владельцев сделали сбалансированные планировки», - добавил Тарасов.



Прогуляться по улицам Петровского, увидеть стройку своими глазами, получить предложения от специалистов можно в новом офисе.



Новый офис обустраивали с заботой о клиентах. Он находится на въезде в микрорайон «Петровский квартал», в двух шагах от домов - построенных и строящихся.Начальник отдела продаж ГСК «Стройальянс» Екатерина Черникова рассказала, что «кроме исчерпывающей информации, наши клиенты смогут провести осмотр квартиры аналогичной той, которую они приобретают. Для этого мы открываем безопасный доступ на строительный объект, где клиенты в сопровождении наших менеджеров смогут провести осмотр».Здесь продают не только квадратные метры, но и комфортную среду. По словам Черниковой, «инфраструктура Петровского квартала включает в себя несколько сетевых крупных магазинов, детский сад, обустроены парк и пляжная зона».Сегодня в Петровском квартале живут около 6000 человек.Точно в срок в этом году сдали два пятиэтажных дома и первую девятиэтажку. Все 90 квартир в этом доме купили на стадии строительства.По словам технического директора ГСК «Стройальянс» Алексея Тарасова, «в следующем году планируем вводить седьмой этап, также строим восьмой этап - это четыре трехподъездных пятиэтажных жилых многоквартирных дома, и продолжаем строительство ещё 9-этажных домов».Также в Петровском начали строить таунхаусы. «Это новый проект повышенной комфортности, в котором мы учли все самые современные достижения технологии, а также для повышения комфорта будущих владельцев сделали сбалансированные планировки», - добавил Тарасов.Прогуляться по улицам Петровского, увидеть стройку своими глазами, получить предложения от специалистов можно в новом офисе.





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