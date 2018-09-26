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26.09.2018 08:47 Тульские спасатели показали готовность справиться с возгоранием нефтепродуктов Полина Ермолаева





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Как получают, как изучают информацию, как принимают решения - все это участники командно-штабной тренировки демонстрировали в стенах учебного центра МЧС, а вот бой с реальным бедствием на бумажках не отработаешь. И настоящий огонь был…



Как рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Гордеев, «на учебной точке на предприятии «Туланефтепродукт» были показаны практические действия тульского пожарно-спасательного гарнизона, подразделений МВД России, Росгвардии по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов и их возгоранием».



Вовремя узнали, быстро подключились, пожар потушили - пора и о спасателях подумать. После ликвидации ЧС на нефтебазе без специальной обработки не обойтись. Демонстрацией мобильного комплекса, который легко и быстро справляется с санитарной очисткой, и завершился насыщенный день.



«Возможности этого комплекса обработки – за час 110 человек, техники до 30 единиц», - пояснил начальник службы радиационной, химической, экологической защиты Тульского спасательного центра ГУ МЧС России по Тульской области Михаил Мухин.



Разбор полетов этого мероприятия, конечно же, будет обсуждаться немного позже, но первые выводы уже сделаны - все участники стучат по дереву, говоря о возможности возникновения какого-то бедствия, и тут же добавляют: «Но мы ко всему готовы».



Современные спасатели - это голливудские герои, только без бутафории и грима. А вот сценарий у них имеется, причем, даже не один, а как минимум два - текущий и наихудший. Авторы - группа мониторинга и прогнозирования. Это, пожалуй, самая оснащенная в информационном плане часть команды МЧС.Как получают, как изучают информацию, как принимают решения - все это участники командно-штабной тренировки демонстрировали в стенах учебного центра МЧС, а вот бой с реальным бедствием на бумажках не отработаешь. И настоящий огонь был…Как рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Гордеев, «на учебной точке на предприятии «Туланефтепродукт» были показаны практические действия тульского пожарно-спасательного гарнизона, подразделений МВД России, Росгвардии по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов и их возгоранием».Вовремя узнали, быстро подключились, пожар потушили - пора и о спасателях подумать. После ликвидации ЧС на нефтебазе без специальной обработки не обойтись. Демонстрацией мобильного комплекса, который легко и быстро справляется с санитарной очисткой, и завершился насыщенный день.«Возможности этого комплекса обработки – за час 110 человек, техники до 30 единиц», - пояснил начальник службы радиационной, химической, экологической защиты Тульского спасательного центра ГУ МЧС России по Тульской области Михаил Мухин.Разбор полетов этого мероприятия, конечно же, будет обсуждаться немного позже, но первые выводы уже сделаны - все участники стучат по дереву, говоря о возможности возникновения какого-то бедствия, и тут же добавляют: «Но мы ко всему готовы».





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