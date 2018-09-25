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25.09.2018 19:50 Тульское предприятие накормит страну шампиньонами "Вести-Тула"





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500 новых рабочих мест для жителей не только Узловой, но и ближайших районов - уже реальность. Ну а когда предприятие выйдет на свой максимум, а это 25 тысяч тонн продукции в год, здесь будут работать более 900 человек. Начало строительства второй очереди намечено уже на конец текущего года.



«Открытие предприятия – это и создание новых рабочих мест, и укрепление экономики, и выполнение серьезных государственных программ. Мне, как главе региона, приятно осознавать, что экономическая зона, созданная в короткое время, привлекает крупных инвесторов», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Сумма инвестиций в экономику региона, при создании этого предприятия составила более 9 миллиардов рублей. Отмечается, что это уже 9-ый резидент в особой экономической зоне Узловая. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова, «…сегодня Тульская область прирастает в производстве молока, мяса, картофеля, овощей открытого грунта. Строятся современные предприятия по переработке. В том числе и промышленное производство грибов. Производимая здесь продукция будет удовлетворять запросы покупателей нашей страны в грибах».



Предприятие, о создании которого глава региона Алексей Дюмин договорился с инвесторами на международном Сочинском форуме в 2016-ом, заработает в особой экономической зоне Узловая.500 новых рабочих мест для жителей не только Узловой, но и ближайших районов - уже реальность. Ну а когда предприятие выйдет на свой максимум, а это 25 тысяч тонн продукции в год, здесь будут работать более 900 человек. Начало строительства второй очереди намечено уже на конец текущего года.«Открытие предприятия – это и создание новых рабочих мест, и укрепление экономики, и выполнение серьезных государственных программ. Мне, как главе региона, приятно осознавать, что экономическая зона, созданная в короткое время, привлекает крупных инвесторов», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Сумма инвестиций в экономику региона, при создании этого предприятия составила более 9 миллиардов рублей. Отмечается, что это уже 9-ый резидент в особой экономической зоне Узловая. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова, «…сегодня Тульская область прирастает в производстве молока, мяса, картофеля, овощей открытого грунта. Строятся современные предприятия по переработке. В том числе и промышленное производство грибов. Производимая здесь продукция будет удовлетворять запросы покупателей нашей страны в грибах».









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