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НОВОСТИ | Общество



25.09.2018 19:50 Тульское предприятие накормит страну шампиньонами
"Вести-Тула"



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Предприятие, о создании которого глава региона Алексей Дюмин договорился с инвесторами на международном Сочинском форуме в 2016-ом, заработает в особой экономической зоне Узловая.

500 новых рабочих мест для жителей не только Узловой, но и ближайших районов - уже реальность. Ну а когда предприятие выйдет на свой максимум, а это 25 тысяч тонн продукции в год, здесь будут работать более 900 человек. Начало строительства второй очереди намечено уже на конец текущего года.

«Открытие предприятия – это и создание новых рабочих мест, и укрепление экономики, и выполнение серьезных государственных программ. Мне, как главе региона, приятно осознавать, что экономическая зона, созданная в короткое время, привлекает крупных инвесторов», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сумма инвестиций в экономику региона, при создании этого предприятия составила более 9 миллиардов рублей. Отмечается, что это уже 9-ый резидент в особой экономической зоне Узловая. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова, «…сегодня Тульская область прирастает в производстве молока, мяса, картофеля, овощей открытого грунта. Строятся современные предприятия по переработке. В том числе и промышленное производство грибов. Производимая здесь продукция будет удовлетворять запросы покупателей нашей страны в грибах».















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