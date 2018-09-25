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25.09.2018 19:16 Корреспондент тульских «Вестей» выяснил готовность котельных к зиме Алексей Еремин





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Как правило, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней температура воздуха за окном не превышает отметки в 8 градусов. Подготовка к началу сезона велась не один месяц, так в Туле было отремонтировано 332 тепловых котла, под замену пошли почти 40 километров ветхих сетей.



Котельные в этом году не только ремонтировали, но и строили новые. Так новая автоматизированная котельная в этом году будет подавать тепло в 80 новомосковских домов. В городе-химиков к началу сезона также подошли во все орудия. Как рассказал глава администрации муниципального образования город Новомосковск Алексей Бирюлин, «…готовы все 47 котельных, опрессовано 320 километров тепловых труб. 1900 домов полностью готовы к началу отопительного сезона».



В Туле отопление уже подаётся на ряде социальных объектов. Соответствующие заявки направили руководители Родильного дома №1, Центра детской психоневрологии, Дом ребёнка №1 «Центра внешкольной работы», Женской консультации и нескольких детских садов в Большой Тулы.



Все вопросы касаемо отопительного сезона готовы принимать и на горячих линиях на территории всего региона. «Информация будет размещена на портале «Открытый регион» с указанием адресов. На подъездах многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ будут размещать информацию о старте отопительного сезона с телефонами, по которым надо звонить», - говорит министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков



Всего же, на сегодняшний день все 625 котельных региона, обслуживающие более 10 тысяч домов с центральным отоплением, готовы к зиме.



На сегодняшний день только в городе-оружейников работает 179 котельных, все они готовы дать огня. 98 управляющих компаний получили лицензию на подачу тепла и ждут температурной отмашки.Как правило, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней температура воздуха за окном не превышает отметки в 8 градусов. Подготовка к началу сезона велась не один месяц, так в Туле было отремонтировано 332 тепловых котла, под замену пошли почти 40 километров ветхих сетей.Котельные в этом году не только ремонтировали, но и строили новые. Так новая автоматизированная котельная в этом году будет подавать тепло в 80 новомосковских домов. В городе-химиков к началу сезона также подошли во все орудия. Как рассказал глава администрации муниципального образования город Новомосковск Алексей Бирюлин, «…готовы все 47 котельных, опрессовано 320 километров тепловых труб. 1900 домов полностью готовы к началу отопительного сезона».В Туле отопление уже подаётся на ряде социальных объектов. Соответствующие заявки направили руководители Родильного дома №1, Центра детской психоневрологии, Дом ребёнка №1 «Центра внешкольной работы», Женской консультации и нескольких детских садов в Большой Тулы.Все вопросы касаемо отопительного сезона готовы принимать и на горячих линиях на территории всего региона. «Информация будет размещена на портале «Открытый регион» с указанием адресов. На подъездах многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ будут размещать информацию о старте отопительного сезона с телефонами, по которым надо звонить», - говорит министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав РаковВсего же, на сегодняшний день все 625 котельных региона, обслуживающие более 10 тысяч домов с центральным отоплением, готовы к зиме.









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