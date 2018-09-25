НОВОСТИ | Общество







25.09.2018 16:12 Недобросовестные УК теперь могут лишиться лицензии "Вести-Тула"





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Был создан перечень грубых нарушений, за совершение которых можно лишиться права управлять домами. Это произойдет, если в течение 12 месяцев со дня назначения наказания за одно из них компания не выполнит своих обязательств вновь. При этом исключить могут либо дома, по отношению к которым были допущены нарушения, либо вообще все объекты, которыми управляет компания. Один из пунктов списка - нарушения требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания - вступит в силу только 1 марта 2019-го года. Остальные действительны уже сейчас.



Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, это «…нарушение, повлекшее причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью жителей, которое подтверждено вступившим в законную силу решением суда; нарушения, связанные с непроведением обязательных мероприятий по подготовке многоквартирных домов к функционированию домов в отопительный период; незаключение УК в течение 30 календарных дней со дня начала исполнения договора управления многоквартирным домом договоров с ресурсоснабжающими организациями; наличие у УК признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате согласно договору ресурсоснабжения».

Недобросовестные управляющие компании теперь могут лишиться лицензии на право управления домами за невыполнение своих обязанностей. Жилищная инспекция расширила полномочия воздействия на УК. О соответствующих изменениях, внесенных Правительством России 13 сентября, в том числе шла речь на оперативном совещании губернатора региона.Был создан перечень грубых нарушений, за совершение которых можно лишиться права управлять домами. Это произойдет, если в течение 12 месяцев со дня назначения наказания за одно из них компания не выполнит своих обязательств вновь. При этом исключить могут либо дома, по отношению к которым были допущены нарушения, либо вообще все объекты, которыми управляет компания. Один из пунктов списка - нарушения требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания - вступит в силу только 1 марта 2019-го года. Остальные действительны уже сейчас.Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, это «…нарушение, повлекшее причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью жителей, которое подтверждено вступившим в законную силу решением суда; нарушения, связанные с непроведением обязательных мероприятий по подготовке многоквартирных домов к функционированию домов в отопительный период; незаключение УК в течение 30 календарных дней со дня начала исполнения договора управления многоквартирным домом договоров с ресурсоснабжающими организациями; наличие у УК признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате согласно договору ресурсоснабжения».











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