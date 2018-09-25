НОВОСТИ | Общество







25.09.2018 15:27 Старт отопительного сезона в Тульской области «подогреют» «горячими линиями» Вести-Тула





| фото |



Тем временем в Туле тепло пришло в ряд социальных объектов региона. Заявки направили руководители Родильного дома №1, Центра детской психоневрологии, Дома ребёнка №1, «Центра внешкольной работы», Женской консультации и нескольких детских садов в Большой Туле, всего 10 объектов. Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Вопросы и жалобы готовы принимать и на горячих линиях на территории всего региона.



Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что «информация поадресно будет размещена на портале Открытый регион. На подъездах многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, ТСЖ будут размещать информацию о старте отопительного сезона и контактные данные, куда звонить. На сайтах органов местного самоуправления, министерства строительства и ЖКХ будет размещена информация о работе горячих линий муниципалитетов. В будни на все вопросы ответят в отделах ЖКХ администраций муниципальных образований».



Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Евгением Авиловым сегодня. Теперь в течение пяти дней все котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла в квартиры.Тем временем в Туле тепло пришло в ряд социальных объектов региона. Заявки направили руководители Родильного дома №1, Центра детской психоневрологии, Дома ребёнка №1, «Центра внешкольной работы», Женской консультации и нескольких детских садов в Большой Туле, всего 10 объектов. Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Вопросы и жалобы готовы принимать и на горячих линиях на территории всего региона.Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что «информация поадресно будет размещена на портале Открытый регион. На подъездах многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, ТСЖ будут размещать информацию о старте отопительного сезона и контактные данные, куда звонить. На сайтах органов местного самоуправления, министерства строительства и ЖКХ будет размещена информация о работе горячих линий муниципалитетов. В будни на все вопросы ответят в отделах ЖКХ администраций муниципальных образований».





Читать @gtrktula

















