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НОВОСТИ | Общество



25.09.2018 15:27 Старт отопительного сезона в Тульской области «подогреют» «горячими линиями»
Вести-Тула

Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября 2018 года

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Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Евгением Авиловым сегодня. Теперь в течение пяти дней все котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла в квартиры.

Тем временем в Туле тепло пришло в ряд социальных объектов региона. Заявки направили руководители Родильного дома №1, Центра детской психоневрологии, Дома ребёнка №1, «Центра внешкольной работы», Женской консультации и нескольких детских садов в Большой Туле, всего 10 объектов. Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Вопросы и жалобы готовы принимать и на горячих линиях на территории всего региона.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что «информация поадресно будет размещена на портале Открытый регион. На подъездах многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, ТСЖ будут размещать информацию о старте отопительного сезона и контактные данные, куда звонить. На сайтах органов местного самоуправления, министерства строительства и ЖКХ будет размещена информация о работе горячих линий муниципалитетов. В будни на все вопросы ответят в отделах ЖКХ администраций муниципальных образований».
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