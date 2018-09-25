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25.09.2018 14:54 Под Щекино «Лада» улетела в кювет
"Вести-Тула"



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Минувшие сутки были отмечены двумя ДТП с пострадавшими. Как сообщает Госавтоинспекция, первая авария произошла 24-го сентября в 10:00 на 6-ом километре автодороги «Щекино-Ломинцево». Водитель, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем «Лада» 99-й модели, не справился с управлением, съехал в правый придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель оказался в больнице.

Второе ДТП произошло в 15:50 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы. Мужчина 1983 года рождения, управляя «Ладой» десятой модели, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие слева по ходу движения. Пострадали 3 человека: водитель и два несовершеннолетнего пассажира, мальчики 2008-го года рождения, которые были пристегнуты ремнями безопасности. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.
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