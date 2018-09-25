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25.09.2018 14:13 Тульские рукопашники завоевали 11 медалей первенства мира Вести-Тула





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В общекомандном зачёте победу одержала сборная России, выигравшая 34 золотые медали из 47 возможных. На втором месте - рукопашники из Узбекистана, у которых оказалось 9 наград высшей пробы, и на третьем - сборная Казахстана. Всего в первенстве мира приняли участие более 200 спортсменов из 14 стран.



Тульские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряных, две бронзовых медали на прошедшем в манеже Центрального стадиона «Арсенал» первенстве мира по рукопашному бою среди юношей, девушек и юниоров. В своих возрастных группах и весовых категориях победу одержали Никита Архипов, Никита Каретников, Роман Савыкин, Егор Сенашкин и Николай Федянович.В общекомандном зачёте победу одержала сборная России, выигравшая 34 золотые медали из 47 возможных. На втором месте - рукопашники из Узбекистана, у которых оказалось 9 наград высшей пробы, и на третьем - сборная Казахстана. Всего в первенстве мира приняли участие более 200 спортсменов из 14 стран.

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