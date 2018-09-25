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НОВОСТИ | Общество



25.09.2018 09:23 Открыт экскурсионный железнодорожный маршрут по толстовским и тургеневским местам
Алина Фурсенко, Кира Черьевская

Открыт экскурсионный железнодорожный маршрут по толстовским и тургеневским местам

| фото |
С ветерком на «Ласточке» из столицы прибыли на Московский вокзал Тулы первые участники нового железнодорожного экскурсионного маршрута. И уже через 15 минут заинтересовавшиеся проектом блогеры, туроператоры и журналисты отправились в путь на железнодорожном автобусе. Первая остановка на станции «Ясенки», где произошла история, которую Лев Толстой взял за основу при создании романа «Анна Каренина». Здесь группу встречает местный экскурсовод.

Не приходится спать гостям и в поезде. Группу сопровождают гиды, рассказывающие и о посещаемых местах, и о связи их с железной дорогой. Тульский регион славится своими станциями-музеями. Всего их у нас 13. А туристический маршрут разработан уже второй - посвящённый двум великим писателям тульской земли, Толстому и Тургеневу, у которых в этом году крупные юбилейные даты.

По словам заместителя директора департамента культуры Тульской области Ларисы Козловой, «участникам будут предложены интерактивные, интересные экскурсионные программы».

Этот литературный маршрут создан в рамках федерального проекта в сфере детского образовательного туризма «Живые уроки» и рассчитан на два дня. Первый в основном проходит в пути, где самой дальней точкой становится музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», где родился Иван Тургенев.

Обратный путь также с остановками на станциях-музеях, с посещением Бежина луга. Второй день рассчитан больше на знакомство с Тулой и Ясной Поляной. Каждый маршрут может быть построен индивидуально под группу, от этого будет зависеть и стоимость, которую предложат туроператоры.

Юбилейным 2018 год стал и для компании РЖД: ей исполняется 15 лет, и ровно 150 лет назад было открыто железнодорожное сообщение между Тулой, Орлом и Курском. Вот так крупные исторические даты стали поводом для создания целого экскурсионного маршрута.













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