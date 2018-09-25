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НОВОСТИ | Общество



25.09.2018 08:29 Старт отопительного сезона в Тульской области: здравый смысл превыше всего
Вести-Тула

Все социальные объекты Тульского региона готовы к приёму тепла

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В Туле на четырех социальных объектах включено отопление. Руководители учреждений направили соответствующие заявки. Подано тепло в Родильный дом №1, Центр детской психоневрологии, Детский сад №71, и в Дом ребёнка №1. Только одна котельная в Тульской области не готова к отопительному сезону, стало известно на совещании губернатора с членами правительства.

Ремонт на котельной «Оборонэнерго» в Туле планируют закончить уже завтра. Ростехнадзор проводит проверки готовности муниципалитетов. Замечания получил Киреевский район. Все социальные объекты региона готовы к приёму тепла. Они начнут отапливаться первыми.

По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «как правило, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Мы мониторим ситуацию по семи точкам в муниципальных образованиях и понимаем, что температурный режим в разных районах может отличаться на два-три градуса, поэтому и сроки могут отличаться. Мы рекомендуем главам муниципальных образований руководствоваться не только законодательством, но и здравым смыслом».
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