НОВОСТИ | Общество







25.09.2018 08:29 Старт отопительного сезона в Тульской области: здравый смысл превыше всего Вести-Тула





| фото |



Ремонт на котельной «Оборонэнерго» в Туле планируют закончить уже завтра. Ростехнадзор проводит проверки готовности муниципалитетов. Замечания получил Киреевский район. Все социальные объекты региона готовы к приёму тепла. Они начнут отапливаться первыми.



По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «как правило, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Мы мониторим ситуацию по семи точкам в муниципальных образованиях и понимаем, что температурный режим в разных районах может отличаться на два-три градуса, поэтому и сроки могут отличаться. Мы рекомендуем главам муниципальных образований руководствоваться не только законодательством, но и здравым смыслом».



В Туле на четырех социальных объектах включено отопление. Руководители учреждений направили соответствующие заявки. Подано тепло в Родильный дом №1, Центр детской психоневрологии, Детский сад №71, и в Дом ребёнка №1. Только одна котельная в Тульской области не готова к отопительному сезону, стало известно на совещании губернатора с членами правительства.Ремонт на котельной «Оборонэнерго» в Туле планируют закончить уже завтра. Ростехнадзор проводит проверки готовности муниципалитетов. Замечания получил Киреевский район. Все социальные объекты региона готовы к приёму тепла. Они начнут отапливаться первыми.По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «как правило, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Мы мониторим ситуацию по семи точкам в муниципальных образованиях и понимаем, что температурный режим в разных районах может отличаться на два-три градуса, поэтому и сроки могут отличаться. Мы рекомендуем главам муниципальных образований руководствоваться не только законодательством, но и здравым смыслом».





Читать @gtrktula

















