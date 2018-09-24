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НОВОСТИ | Общество



24.09.2018 21:15 Под Тулой состоялся Кубок губернатора по конкуру
Надежда Долгих

Под Тулой состоялся Кубок губернатора по конкуру

| фото |
Открывают Кубок губернатора Тульской области по конкуру девушки-всадницы в костюмах 19-го века под вальс, автором которого является сам Лев Толстой . Однако в центре внимания - не только грациозные лошади и их наездницы, но и зрительницы. Цветы, павлиньи перья, вуаль - иначе как парадом элегантных шляпок не назовешь.

А взгляды леди прикованы все же к лошадям и их всадникам. В этом году в турнире приняли участие 10 мастеров спорта России международного класса, а также спортсмены из Украины, Молдовы и Белоруссии. Были здесь и только начинающие наездники.

Всадники поборолись за Кубок губернатора и Кубок Льва Толстого, ко дню рождения которого был приурочен турнир в этом году. Кроме того, в парке-отеле работало множество развлекательных площадок. Гости стали свидетелями первого бала Наташи Ростовой, поучаствовали в мастер-классах, посмотрели выставку самоваров и бульоток.

Как рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, «Лев Толстой и лошади - это тема отдельная, на которую можно диссертации и книги писать. Как-то Лев Николаевич подсчитал, что из своих 82 лет жизни он 7 лет провел в седле верхом. В 80 лет без помощи он легко впрыгивал в седло».

Прошедший конкур является официальным отборочным этапом к Чемпионату России. Не пропустил это в той же мере спортивное, сколько и светское мероприятие и губернатор региона Алексей Дюмин: «Данный турнир уже стал доброй традиции для Тульской области, и нам приятно принимать такие соревнования на территории нашего региона».

Символично и само место проведения турнира. Деревня Грумант, располагающаяся неподалеку, принадлежала семье Волконских-Толстых. И традицию, начавшуюся еще с конных прогулок яснополянского философа по этим местам, до сих пор продолжает парк-отель.













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