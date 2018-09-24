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24.09.2018 16:38 В Туле спешат доделать дороги Вести-Тула





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Закрыть этот вопрос планируется до конца недели – сейчас работы выполнены на 90%. Всё ещё продолжается и благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Из 77 объектов завершены 75. Работы на улицах Октябрьской и Пузакова планируется закончить к 31 октября.



По словам Крыгина, «по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» активно ведутся работы: на прошедшей неделе работы проводились на 10 объектах, полностью завершены на 25 объектах. Общее исполнение программы порядка 71%».



В связи с изменившимися погодными условиями в Туле торопятся завершить работы по благоустройству территорий и ремонту дорог. На восьми объектах работы по программе «Безопасные и качественные дороги» завершены, а на шести – остался незначительный объём. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации города начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.Закрыть этот вопрос планируется до конца недели – сейчас работы выполнены на 90%. Всё ещё продолжается и благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Из 77 объектов завершены 75. Работы на улицах Октябрьской и Пузакова планируется закончить к 31 октября.По словам Крыгина, «по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» активно ведутся работы: на прошедшей неделе работы проводились на 10 объектах, полностью завершены на 25 объектах. Общее исполнение программы порядка 71%».





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