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НОВОСТИ | Общество



24.09.2018 16:38 В Туле спешат доделать дороги
Вести-Тула

В Туле спешат доделать дороги

| фото |
В связи с изменившимися погодными условиями в Туле торопятся завершить работы по благоустройству территорий и ремонту дорог. На восьми объектах работы по программе «Безопасные и качественные дороги» завершены, а на шести – остался незначительный объём. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации города начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Закрыть этот вопрос планируется до конца недели – сейчас работы выполнены на 90%. Всё ещё продолжается и благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Из 77 объектов завершены 75. Работы на улицах Октябрьской и Пузакова планируется закончить к 31 октября.

По словам Крыгина, «по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» активно ведутся работы: на прошедшей неделе работы проводились на 10 объектах, полностью завершены на 25 объектах. Общее исполнение программы порядка 71%».













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