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НОВОСТИ | Общество



24.09.2018 15:30 Губернатор проверил, как сделали ремонт в суворовской больнице
Вести-Тула

Губернатор проверил, как сделали ремонт в суворовской больнице

| фото |
В Суворове после ремонта открылась районная больница. В здании постройки 1989 года ни разу не проводили ремонтных работ. Крыша текла каждый год. Теперь кровлю не просто перекрыли, а поменяли конструкцию. Провели ремонт кабинетов и коридоров на всех четырех этажах. На средства инвесторов частично обновили диагностическое оборудование. Открыли кабинет детской стоматологии. Раньше лечить зубы маленькие пациенты ездили в Тулу и Калугу.

Обновленную больницу проинспектировал губернатор региона Алексей Дюмин. Также он зашёл в отделение детской поликлиники. Помещению требуется ремонт. Эту задачу поставили в планы на будущий год.

Как сообщил губернатора, «мы начали наводить порядок в медицинских учреждениях. Работа серьёзная, но будем в 2019 году закладывать в бюджет средства, чтобы все областные поликлиники, те, которые находятся в отдалённых муниципальных образованиях, имели достойный вид и переходили на работу с более эффективным управлением по технологии «бережливых поликлиник».
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