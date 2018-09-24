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|24.09.2018 15:05 В Туле преобразился подземный переход на Мосина
|Вести-Тула
Регулярно затопляемый подземный переход на пересечении улиц Мосина и Советской в Туле приводят в порядок. Работа началась 1 августа, и сейчас оштукатурены поверхности потолков и стен, отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуара, сделана отмостка, выполнена декоративная отделка и окраска потолков.
Установлены светильники внутреннего и наружного освещения, поручни спуска в переход. Заменена электропроводка, стены очищены от загрязнений.
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