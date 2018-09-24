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НОВОСТИ | Общество



24.09.2018 14:52 Тульский «Арсенал» сыграл вничью с казанским «Рубином»
Вести-Тула

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с казанским «Рубином»

| фото |
Тульский «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с казанским «Рубином» в матче 8-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Туляки открыли счёт уже на 12-й минуте – после подачи со штрафного отличился Абдул Кадири Мохаммед. «Оружейники» удвоили преимущество на 76-й минуте – Огнен Ожегович попал в перекладину, а на добивании первым оказался Зелимхан Бакаев.

После второго забитого гола «Арсенал» отдал инициативу соперникам, и уже через минуту «Рубин» после точного удара Игоря Коновалова сократил отставание до минимума. На 79-й минуте гости не сумели реализовать пенальти – удар Хорена Байрамяна парировал Артур Нигматуллин. И всё же гостям удалось сравнять счёт – на третьей добавленной к основному времени матча минуте Филипп Уренович принёс «Рубину» ничью.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает сейчас 10 место. В среду туляки в 1/16-ой финала Кубка России в Томске сыграют с «Сахалином», а в субботу наша команда в Екатеринбурге встретится с «Уралом».













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