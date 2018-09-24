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24.09.2018 14:52 В Тульской области погиб водитель мотоблока, в который врезалась легковушка
"Вести-Тула"



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Минувшие выходные не обошлись без ДТП. Одной из самых серьезных была авария на 15-м километре автодороги «Богородицк-Епифань». Как сообщает Госавтоинспекция, в субботу в 19-45 молодой человек 1999-го года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», по предварительной информации, совершил наезд на находившийся на проезжей части мотоблок «Нева МВ-2» с прицепом. Им управлял мужчина 1957-го года рождения. В результате ДТП водитель мотоблока скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Два не менее печальных происшествия произошли и в минувшую пятницу. В 14-55 на улице Школьной города Новомосковска, мужчина 1980-го года рождения, управляя автомобилем «Kia Sportage», по предварительной информации, при движении по дворовой территории, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчика 2010 года рождения во время игры толкнул друг на проезжую часть в непосредственной близости перед транспортным средством. Потерпевший был доставлен в районную больницу.

А в 19-30 на 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, мужчину 1963 года рождения, двигающегося попутно движению транспорта и без светоотражающих элементов, в темное время суток и в темной одежде. Водитель с места аварии скрылся, а пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.













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