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24.09.2018 14:03 В Туле составят дорожную карту по приведению в порядок исторического центра Вести-Тула





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В ближайшем будущем предстоит определить целесообразность и сроки проведения ремонта объектов улично-дорожной сети, в том числе дорог, тротуаров, опор освещения, проанализировать состояние существующей сетей газо-, тепло-, электро- и водоснабжения.



Уже ведется паспортизация зданий и сооружений улицы Советской, пройдет их полная инвентаризация. Собственникам будет рекомендовано привести фасады в нормативное состояние.



Удаление ветхих строений и аварийных деревьев, вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок - в Туле составляется дорожная карта по приведению в нормативное состояние территории исторического центра. Поставлена задача отработать её до 15 октября.В ближайшем будущем предстоит определить целесообразность и сроки проведения ремонта объектов улично-дорожной сети, в том числе дорог, тротуаров, опор освещения, проанализировать состояние существующей сетей газо-, тепло-, электро- и водоснабжения.Уже ведется паспортизация зданий и сооружений улицы Советской, пройдет их полная инвентаризация. Собственникам будет рекомендовано привести фасады в нормативное состояние.

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