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24.09.2018 13:21 В Ефремове после ремонта открыт автомобильный мост Вести-Тула





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Весь мост - это сооружение длиной более 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами. Участок реконструкции - порядка одного километра дорожного полотна. Кроме того, увеличится пропускная способность дороги, что должно сказаться на статистике происшествий.



Одно из главных событий сегодняшнего дня для жителей Ефремова - открытие моста, который соединяет город с трассой Лопатково-Ефремов. Если судить по сводкам ДТП, то эта дорога - одна из самых опасных в области: здесь часто случаются аварии. Однако теперь ситуация может измениться.Весь мост - это сооружение длиной более 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами. Участок реконструкции - порядка одного километра дорожного полотна. Кроме того, увеличится пропускная способность дороги, что должно сказаться на статистике происшествий.

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