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21.09.2018 18:48 Туляки смогут сделать прививку от гриппа в торговых центрах "Вести-Тула"





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По прогнозам сезон инфекций начнется в конце октября. В этом году ожидается свиной грипп, заболевание вызываемое штаммом H1N1. Он является одним из самых опасных по осложнениям и летальным исходам разновидностей гриппа.



Как рассказала директор департамента Министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова, «…вакцина отечественного производства содержит именно те штаммы гриппа, которые будут циркулировать в этом году».





В Туле начнут делать прививки от гриппа в общественных местах. Завтра выездные бригады медиков работают в крупных торговых центрах: «Демидовском», «Глобусе», «Сарафане», «Гостином дворе». При себе достаточно иметь паспорт. Прививки не рекомендуют делать даже при незначительных проявлениях вирусной инфекции.По прогнозам сезон инфекций начнется в конце октября. В этом году ожидается свиной грипп, заболевание вызываемое штаммом H1N1. Он является одним из самых опасных по осложнениям и летальным исходам разновидностей гриппа.Как рассказала директор департамента Министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова, «…вакцина отечественного производства содержит именно те штаммы гриппа, которые будут циркулировать в этом году».











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