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НОВОСТИ | Общество



21.09.2018 18:35 В Туле проходит Первенство мира по рукопашному бою
"Вести-Тула"



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В манеже центрального стадиона в Туле проходят финальные поединки Первенства мира по рукопашному бою среди юниоров. В двух финалах среди юношей 14-15 лет в весовых категориях 60 и 65 килограммов сойдутся туляки, участники сборной России.

За золотые награды поборются воспитанники спортшколы «Металлург» Егор Павловский и Никита Каретников, а также Роман Савыкин из «Металлурга» и Александр Павшин из клуба «Патриот».

Как рассказал, главный тренер сборной Тульской области по рукопашному бою, тренер сборной России Дмитрий Дагаев, «…был очень тяжелый отборочный старт в Ростове. У ребят было по шесть боев. Сейчас они выступают достойно на этом соревновании».

Юным чемпионам мира и призёрам первенства из Тулы есть на кого равняться. Воспитанница Дмитрия Дагаева - Инна Жданова - двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы сегодня как один из организаторов и почётный гость соревнований. Сегодня в составе юниорской сборной одиннадцать туляков.

Наша область впервые принимает мировое первенство по рукопашному бою. Организовано оно при поддержке депутатов Николая Петрунина и Николая Воробьева, а также президента «Щекиноазота» Бориса Сокола. На торжественной церемонии открытия приветственное слово от губернатора Алексея Дюмина зачитал Юрий Андрианов.

«Когда было принято решение о проведении Первенства мира на тульской земле, я обрадовался. Тула моя вторая родина. Мой отец родился в Алексине. Хочется выразить благодарность всем организаторам мероприятия», - сказал президент международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов.
















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