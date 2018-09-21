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|21.09.2018 15:59 Тульские интеллектуалы открыли игровой сезон
|"Вести-Тула"
Первая игра нового сезона. Интеллектуальный турнир «Тульский Токарев» накануне стартовал в Туле. За победу боролись десять команд - студенты, металлурги, инженеры. «Тульский Токарев» - игра на скорость мысли. Вопросы - об истории родного края.
По словам автора и ведущего игры «Тульский Токарев» Алексея Денисова, «…для Тулы это уникальный формат. Это симбиоз разных интеллектуальных игр. Игра веселая, быстрая, динамичная, развивает чувство патриотизма, любви к родному краю».
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