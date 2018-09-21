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21.09.2018 15:49 Волонтёры со всей страны съехались в Алексин учиться творить добро Татьяна Голубова





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Как рассказал руководитель ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев, «в конце этого года пройдёт международный форум добровольцев, куда приедут 15 тысяч человек. Мы будем награждать победителей конкурса «Доброволец России». Основная идея в том, чтобы подготовить проект к социальной франшизе. Мы упаковываем технологию проекта, чтобы любому человеку было понятно, как реализовать то же самое. 80 проектов мы тиражируем по всей стране, чтобы они стали федеральными и нашли единомышленников в других городах».



По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «с каждым годом молодёжная инициатива всё больше и больше. Это не может не радовать, тем более год объявлен президентом Годом волонтёров. У ребят появляется больше возможностей принимать участие в различных конкурсах, показывать умения и навыки, дарить добро людям».



Авторы проектов представляют разные социальные инициативы: от помощи сельским детям развиваться в сфере творчества до арттерапии с детьми, находящимися в тяжёлой ситуации.



Участница конкурса Диана Котулина: «Город Иркутск. Мы представляем проект «Играй и выздоравливай». Очень хотим, чтобы в каждом детском отделении больниц была игровая комната, уютная обстановка в палатах, зимний сад».



Участник конкурса Алексей Таранцев: «Я приехал из Самары с проектом «Реформация возможностей». Проект направлен на развитие инклюзивных практик, на объединение команд, где есть ребята с разными формами инвалидности».



Опытные эксперты и тренеры в течение трёх дней будут обучать авторов проекта, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнёров и планировать деятельность.



По итогам регионального этапа, который завершится в воскресенье, будет составлен список лучших волонтёров, чьи проекты и будут представлены к тиражированию в других регионах России.



15 тысяч молодёжных добровольческих проектов прислали в этом году на конкурс «Доброволец России» - это рекордное количество. Из них отобраны 120 лучших проектов. Сегодня их авторы приехали на Республиканскую учебно-тренировочную базу «Ока». Участники конкурса впервые встретятся в Тульской области для прохождения первого обучающего интенсива.Как рассказал руководитель ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев, «в конце этого года пройдёт международный форум добровольцев, куда приедут 15 тысяч человек. Мы будем награждать победителей конкурса «Доброволец России». Основная идея в том, чтобы подготовить проект к социальной франшизе. Мы упаковываем технологию проекта, чтобы любому человеку было понятно, как реализовать то же самое. 80 проектов мы тиражируем по всей стране, чтобы они стали федеральными и нашли единомышленников в других городах».По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «с каждым годом молодёжная инициатива всё больше и больше. Это не может не радовать, тем более год объявлен президентом Годом волонтёров. У ребят появляется больше возможностей принимать участие в различных конкурсах, показывать умения и навыки, дарить добро людям».Авторы проектов представляют разные социальные инициативы: от помощи сельским детям развиваться в сфере творчества до арттерапии с детьми, находящимися в тяжёлой ситуации.Участница конкурса Диана Котулина: «Город Иркутск. Мы представляем проект «Играй и выздоравливай». Очень хотим, чтобы в каждом детском отделении больниц была игровая комната, уютная обстановка в палатах, зимний сад».Участник конкурса Алексей Таранцев: «Я приехал из Самары с проектом «Реформация возможностей». Проект направлен на развитие инклюзивных практик, на объединение команд, где есть ребята с разными формами инвалидности».Опытные эксперты и тренеры в течение трёх дней будут обучать авторов проекта, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнёров и планировать деятельность.По итогам регионального этапа, который завершится в воскресенье, будет составлен список лучших волонтёров, чьи проекты и будут представлены к тиражированию в других регионах России.





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