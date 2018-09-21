Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.09.2018 15:49 Волонтёры со всей страны съехались в Алексин учиться творить добро
Татьяна Голубова

Волонтёры со всей страны съехались в Алексин учиться творить добро

| фото |
15 тысяч молодёжных добровольческих проектов прислали в этом году на конкурс «Доброволец России» - это рекордное количество. Из них отобраны 120 лучших проектов. Сегодня их авторы приехали на Республиканскую учебно-тренировочную базу «Ока». Участники конкурса впервые встретятся в Тульской области для прохождения первого обучающего интенсива.

Как рассказал руководитель ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев, «в конце этого года пройдёт международный форум добровольцев, куда приедут 15 тысяч человек. Мы будем награждать победителей конкурса «Доброволец России». Основная идея в том, чтобы подготовить проект к социальной франшизе. Мы упаковываем технологию проекта, чтобы любому человеку было понятно, как реализовать то же самое. 80 проектов мы тиражируем по всей стране, чтобы они стали федеральными и нашли единомышленников в других городах».

По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «с каждым годом молодёжная инициатива всё больше и больше. Это не может не радовать, тем более год объявлен президентом Годом волонтёров. У ребят появляется больше возможностей принимать участие в различных конкурсах, показывать умения и навыки, дарить добро людям».

Авторы проектов представляют разные социальные инициативы: от помощи сельским детям развиваться в сфере творчества до арттерапии с детьми, находящимися в тяжёлой ситуации.

Участница конкурса Диана Котулина: «Город Иркутск. Мы представляем проект «Играй и выздоравливай». Очень хотим, чтобы в каждом детском отделении больниц была игровая комната, уютная обстановка в палатах, зимний сад».

Участник конкурса Алексей Таранцев: «Я приехал из Самары с проектом «Реформация возможностей». Проект направлен на развитие инклюзивных практик, на объединение команд, где есть ребята с разными формами инвалидности».

Опытные эксперты и тренеры в течение трёх дней будут обучать авторов проекта, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнёров и планировать деятельность.

По итогам регионального этапа, который завершится в воскресенье, будет составлен список лучших волонтёров, чьи проекты и будут представлены к тиражированию в других регионах России.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .