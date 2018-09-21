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21.09.2018 15:48 В Туле парковочные разрешения заменят на опознавательный знак «Инвалид» "Вести-Тула"





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В целом же оплатой за парковочные места туляки пополнили бюджет города более чем на 18 миллионов рублей. Всего в Туле организовано 1942 машиноместа, из них бесплатных – 236. Также на совещании отметили, что с 1 октября право бесплатной парковки приобретают инвалиды 3-ей группы, а также лица, их перевозящие. Кроме того, исключаются парковочные разрешения. Их заменит опознавательный знак «Инвалид», который будет выдавать Бюро медико-социальной экспертизы.







Более 20 с половиной миллионов рублей штрафов наложили в Туле за несвоевременное внесение платы за пользование парковочными местами. С начала года вынесено 8270 постановлений. Об этом заявили на заседании рабочей группы по вопросам развития транспорта в Туле. Уже взыскано порядка 13 млн. рублей, что составляет почти 63%.В целом же оплатой за парковочные места туляки пополнили бюджет города более чем на 18 миллионов рублей. Всего в Туле организовано 1942 машиноместа, из них бесплатных – 236. Также на совещании отметили, что с 1 октября право бесплатной парковки приобретают инвалиды 3-ей группы, а также лица, их перевозящие. Кроме того, исключаются парковочные разрешения. Их заменит опознавательный знак «Инвалид», который будет выдавать Бюро медико-социальной экспертизы.

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