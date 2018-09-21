Отцы и дети:
Отравление метанолом
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Происшествия



21.09.2018 15:16 В Богородицке перевернулся мотоцикл с двумя несовершеннолетними
"Вести-Тула"



| фото |
Как сообщает Госавтоинспекция, 20 сентября в 14-20 на грунтовой дороге рядом с микрорайоном «Коптевский» города Богородицка несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, не имевший водительского удостоверения, без мотошлема ехал на мотоцикле «Урал-М-62» с коляской.

По предварительной информации, ребенок не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, девочка 2005 года рождения, которая сидела в коляске мотоцикла. С различными травмами она доставлена в районную больницу.

Мальчик взял ключи от транспортного средства без разрешения родителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что хранить ключи от транспортных средств нужно в неизвестном и недоступном для детей месте.

Другое ДТП произошло в Туле на улице Макаренко в 18-15. Мужчина 1976-го года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Круз», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2015 года рождения. Она стояла на проезжей части придомовой территории. Отец ребенка в момент происшествия находился рядом в припаркованном автомобиле. В результате аварии девочке была оказана медицинская помощь больнице, после чего ее отпустили домой.












АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .