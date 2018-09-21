НОВОСТИ | Происшествия







21.09.2018 15:16 В Богородицке перевернулся мотоцикл с двумя несовершеннолетними "Вести-Тула"





| фото |



По предварительной информации, ребенок не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, девочка 2005 года рождения, которая сидела в коляске мотоцикла. С различными травмами она доставлена в районную больницу.



Мальчик взял ключи от транспортного средства без разрешения родителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что хранить ключи от транспортных средств нужно в неизвестном и недоступном для детей месте.



Другое ДТП произошло в Туле на улице Макаренко в 18-15. Мужчина 1976-го года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Круз», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2015 года рождения. Она стояла на проезжей части придомовой территории. Отец ребенка в момент происшествия находился рядом в припаркованном автомобиле. В результате аварии девочке была оказана медицинская помощь больнице, после чего ее отпустили домой.





Как сообщает Госавтоинспекция, 20 сентября в 14-20 на грунтовой дороге рядом с микрорайоном «Коптевский» города Богородицка несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, не имевший водительского удостоверения, без мотошлема ехал на мотоцикле «Урал-М-62» с коляской.По предварительной информации, ребенок не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, девочка 2005 года рождения, которая сидела в коляске мотоцикла. С различными травмами она доставлена в районную больницу.Мальчик взял ключи от транспортного средства без разрешения родителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что хранить ключи от транспортных средств нужно в неизвестном и недоступном для детей месте.Другое ДТП произошло в Туле на улице Макаренко в 18-15. Мужчина 1976-го года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Круз», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2015 года рождения. Она стояла на проезжей части придомовой территории. Отец ребенка в момент происшествия находился рядом в припаркованном автомобиле. В результате аварии девочке была оказана медицинская помощь больнице, после чего ее отпустили домой.

Читать @gtrktula

















