НОВОСТИ | Общество







21.09.2018 15:38 Тулякам расскажут про кички и сороки "Вести-Тула"





| фото |



На выставке, которая открылась сегодня в областном краеведческом музее, представлена богатая коллекция повойников, сборников, кокошников, свадебных венцов и кичек, доставленных из Ярославского музея-заповедника. Зачастую традиции требовали поверх головных уборов надевать и платок, поэтому в экспозиции размещены также платки и шали.





Испокон веков женский головной убор был визитной карточкой его обладательницы. По его деталям часто можно было узнать, откуда владелица родом, её возраст, семейное и классовое положение.На выставке, которая открылась сегодня в областном краеведческом музее, представлена богатая коллекция повойников, сборников, кокошников, свадебных венцов и кичек, доставленных из Ярославского музея-заповедника. Зачастую традиции требовали поверх головных уборов надевать и платок, поэтому в экспозиции размещены также платки и шали.

Читать @gtrktula

















