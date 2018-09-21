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21.09.2018 13:35 Тульские загсы переведут документы в электронный вид Вести-Тула





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На данный момент в электронный вид уже переведен почти миллион документов, начиная с 1926 года. А с 1 октября запись актов, по планам, будет осуществляться через Единый госреестр, оператором которого является Федеральная налоговая служба России. Впрочем, бумажный архив пока сохранится. Татьяна Абросимова также сообщила, что расширено штатное расписание сотрудников ведомства, и все они прошли необходимое обучение.



Другой темой на заседании правительства был вопрос обеспечения безопасности детей. По итогам доклада детского омбудсмена председатель правительства Юрий Андрианов призвал наладить более тесное взаимодействие руководителей министерств для решения этой задачи. В том числе - проводить разъяснительную работу с родителями.



В Тульской области более 6,5 миллионов записей актов гражданского состояния в органах ЗАГС переведут в электронный вид. Эту работу планируют завершить к 1 января 2021 года. Об этом в своём докладе сообщила председатель профильного комитета Татьяна Абросимова на оперативном совещании правительства региона.На данный момент в электронный вид уже переведен почти миллион документов, начиная с 1926 года. А с 1 октября запись актов, по планам, будет осуществляться через Единый госреестр, оператором которого является Федеральная налоговая служба России. Впрочем, бумажный архив пока сохранится. Татьяна Абросимова также сообщила, что расширено штатное расписание сотрудников ведомства, и все они прошли необходимое обучение.Другой темой на заседании правительства был вопрос обеспечения безопасности детей. По итогам доклада детского омбудсмена председатель правительства Юрий Андрианов призвал наладить более тесное взаимодействие руководителей министерств для решения этой задачи. В том числе - проводить разъяснительную работу с родителями.

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