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21.09.2018 10:32 Жители улицы Болотова в Туле не уверены в своей безопасности Татьяна Голубова





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Торчащие из земли железные столбы - около двух месяцев назад здесь всё-таки стояла остановка. По словам жителей улицы Болотова, добивались они этого с 2014 года. Подтверждение тому - огромная стопка документов. Когда, наконец, добились, радоваться пришлось не долго. Буквально через две недели павильон сломали, и все проблемы вернулись.



Отсутствие остановки на этом участке - далеко не единственная проблема. Не обращая внимания на запрещающие знаки, свободно ездит грузовой транспорт, часто автомобилисты превышают скорость. Жители видят выход в установке лежачих полицейских, ведь однажды на этом участке уже случилось происшествие. «На моих глазах здесь сбили ребёнка. Ночью мотоциклисты развивают скорость больше 150 километров в час», - рассказал местный житель.



Несмотря на все жалобы, по словам представителя городской администрации, данный участок не является местом концентрации ДТП, поэтому так называемые искусственные дорожные неровности здесь не предусмотрены.



Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев, «у нас определен такой норматив, что они должны быть у школы, а на подходах установка не регламентирована. В апреле здесь был торговый объект, совмещенный с остановочным павильоном. Он был демонтирован по решению суда, так как строение было незаконным».



Так что пока жителям улицы Болотова придётся набраться терпения, решаться вопрос об установке нового остановочного павильона будет в середине ноября.



Я сейчас нахожусь на остановке Рогова, но это понятно только мне - ни остановочного павильона, ни каких-либо обозначающих знаков здесь нет, только следы от металлических конструкций.Торчащие из земли железные столбы - около двух месяцев назад здесь всё-таки стояла остановка. По словам жителей улицы Болотова, добивались они этого с 2014 года. Подтверждение тому - огромная стопка документов. Когда, наконец, добились, радоваться пришлось не долго. Буквально через две недели павильон сломали, и все проблемы вернулись.Отсутствие остановки на этом участке - далеко не единственная проблема. Не обращая внимания на запрещающие знаки, свободно ездит грузовой транспорт, часто автомобилисты превышают скорость. Жители видят выход в установке лежачих полицейских, ведь однажды на этом участке уже случилось происшествие. «На моих глазах здесь сбили ребёнка. Ночью мотоциклисты развивают скорость больше 150 километров в час», - рассказал местный житель.Несмотря на все жалобы, по словам представителя городской администрации, данный участок не является местом концентрации ДТП, поэтому так называемые искусственные дорожные неровности здесь не предусмотрены.Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев, «у нас определен такой норматив, что они должны быть у школы, а на подходах установка не регламентирована. В апреле здесь был торговый объект, совмещенный с остановочным павильоном. Он был демонтирован по решению суда, так как строение было незаконным».Так что пока жителям улицы Болотова придётся набраться терпения, решаться вопрос об установке нового остановочного павильона будет в середине ноября.





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