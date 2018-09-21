Большая вода:
Источник счастливой жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
В мире животных:
Кот-наркокурьер


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.09.2018 10:32 Жители улицы Болотова в Туле не уверены в своей безопасности
Татьяна Голубова

Жители улицы Болотова в Туле не уверены в своей безопасности

| фото |
Я сейчас нахожусь на остановке Рогова, но это понятно только мне - ни остановочного павильона, ни каких-либо обозначающих знаков здесь нет, только следы от металлических конструкций.

Торчащие из земли железные столбы - около двух месяцев назад здесь всё-таки стояла остановка. По словам жителей улицы Болотова, добивались они этого с 2014 года. Подтверждение тому - огромная стопка документов. Когда, наконец, добились, радоваться пришлось не долго. Буквально через две недели павильон сломали, и все проблемы вернулись.

Отсутствие остановки на этом участке - далеко не единственная проблема. Не обращая внимания на запрещающие знаки, свободно ездит грузовой транспорт, часто автомобилисты превышают скорость. Жители видят выход в установке лежачих полицейских, ведь однажды на этом участке уже случилось происшествие. «На моих глазах здесь сбили ребёнка. Ночью мотоциклисты развивают скорость больше 150 километров в час», - рассказал местный житель.

Несмотря на все жалобы, по словам представителя городской администрации, данный участок не является местом концентрации ДТП, поэтому так называемые искусственные дорожные неровности здесь не предусмотрены.

Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев, «у нас определен такой норматив, что они должны быть у школы, а на подходах установка не регламентирована. В апреле здесь был торговый объект, совмещенный с остановочным павильоном. Он был демонтирован по решению суда, так как строение было незаконным».

Так что пока жителям улицы Болотова придётся набраться терпения, решаться вопрос об установке нового остановочного павильона будет в середине ноября.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .