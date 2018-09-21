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21.09.2018 09:56 В Донском сорваны графики благоустройства дворов Виталий Моторин





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Этот щебень должен быть уложен в основание дороги во дворе жилого дома, но вместо этого уже не первый месяц грудой лежит на задворках. Сами работы по асфальтированию, которые должны были завершиться 31 июля, фактически ещё даже не начинались.



Глазами местных пенсионеров ситуация выглядела вот так: приехал трактор, всё поломал, парковку не дали делать, всё бросили и уехали.



И ладно бы один двор! Подобные кучи щебня, груды срезанного асфальта и штабеля снятых бордюров лежат во дворах по всему поселку. Сильнее всего ремонта ждут, пожалуй, жители дома №4, их двор вообще после дождя превращается в реку, а работы, которые и должны это исправить, никак не начнутся. Всего в списке проблемных дворов семь в этом микрорайоне, а по Донскому в целом без малого три десятка.



«Пока ни на одном из объектов асфальт уложен не был. Связано это с тем, что большой объём работ, но это было понятно уже изначально, когда организация выходила на аукцион», - соглашается начальник отдела благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства администрации МО «Город Донской» Павел Клычников.



Безнадежно просроченные контракты ударят, кстати, и по карману самого подрядчика - он заплатит штраф за каждый день опоздания, но ещё более странно то, что жители, которые от этой ситуации больше всех страдают, отчасти её и породили.



«У нас возникли разногласия по проекту. Мы были против расширения дороги, потому что здесь детская площадка, а парковку хотели сделать под балконами», - пояснила Наталья Макаришина, житель дома №8 по улице Индустриальной.



А в итоге пока споры между соседями не улягутся, и они не подпишут документы, подрядчики отказываются ремонтировать и все остальные объекты.



По словам руководителя проекта по благоустройство и ремонту дорог в городе Донском фирмы-подрядчика Ольга Тюленикова, «нерентабельно привозить дорогую технику, то есть я должна их все одним махом асфальтировать, иначе мы несём очень большие убытки. Если у нас штрафы будут, мы готовы их заплатить, мне это дешевле, чем везти сюда технику».



Начать ремонт в обозримом будущем шансы всё же есть. Соседи вроде бы договорились, а все проекты на подходе. Осталась только одна небольшая беда: примерно 20 процентов завезенных ранее материалов подрядчик не досчитается - растащили.



Во дворе дома №8 по улице Индустриальной в Донском неспокойно. Тема, будоражащая местных жителей, в прямом смысле слова лежит под ногами - дорога во дворе. Она и до запланированного ремонта была неважной, а теперь её и вовсе нет.Этот щебень должен быть уложен в основание дороги во дворе жилого дома, но вместо этого уже не первый месяц грудой лежит на задворках. Сами работы по асфальтированию, которые должны были завершиться 31 июля, фактически ещё даже не начинались.Глазами местных пенсионеров ситуация выглядела вот так: приехал трактор, всё поломал, парковку не дали делать, всё бросили и уехали.И ладно бы один двор! Подобные кучи щебня, груды срезанного асфальта и штабеля снятых бордюров лежат во дворах по всему поселку. Сильнее всего ремонта ждут, пожалуй, жители дома №4, их двор вообще после дождя превращается в реку, а работы, которые и должны это исправить, никак не начнутся. Всего в списке проблемных дворов семь в этом микрорайоне, а по Донскому в целом без малого три десятка.«Пока ни на одном из объектов асфальт уложен не был. Связано это с тем, что большой объём работ, но это было понятно уже изначально, когда организация выходила на аукцион», - соглашается начальник отдела благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства администрации МО «Город Донской» Павел Клычников.Безнадежно просроченные контракты ударят, кстати, и по карману самого подрядчика - он заплатит штраф за каждый день опоздания, но ещё более странно то, что жители, которые от этой ситуации больше всех страдают, отчасти её и породили.«У нас возникли разногласия по проекту. Мы были против расширения дороги, потому что здесь детская площадка, а парковку хотели сделать под балконами», - пояснила Наталья Макаришина, житель дома №8 по улице Индустриальной.А в итоге пока споры между соседями не улягутся, и они не подпишут документы, подрядчики отказываются ремонтировать и все остальные объекты.По словам руководителя проекта по благоустройство и ремонту дорог в городе Донском фирмы-подрядчика Ольга Тюленикова, «нерентабельно привозить дорогую технику, то есть я должна их все одним махом асфальтировать, иначе мы несём очень большие убытки. Если у нас штрафы будут, мы готовы их заплатить, мне это дешевле, чем везти сюда технику».Начать ремонт в обозримом будущем шансы всё же есть. Соседи вроде бы договорились, а все проекты на подходе. Осталась только одна небольшая беда: примерно 20 процентов завезенных ранее материалов подрядчик не досчитается - растащили.





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