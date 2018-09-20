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20.09.2018 19:30 В Тулу пройдет фестиваль «Трансформаторы» "Вести-Тула"





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Как яркий пример трансформация Тулы - открытие новых городских пространств и их влияние на экономику, социальную политику и туризм. Спикеры фестиваля - ведущие специалисты в своих сферах, известные медиаличности. Полная программа на сайте фестиваля, где также необходимо зарегистрироваться, чтобы попасть на все интересующие мероприятия. Вход бесплатный. Рассчитан фестиваль на все возрастные группы, в том числе на школьников.



По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «…развивая такие площадки, мы даем возможность ребятам не только получать дополнительные навыки. Мы задаем очень серьезный тренд – становится модным учиться».

«Трансформаторы» - так называется фестиваль, который с 26 по 30 сентября пройдёт на территории творческого индустриального кластера «Октава» в Туле. Его программа разбита на восемь блоков, для того, чтобы каждый гость мог найти что-то интересное для себя. Но ключевой темой, по словам организаторов, будет именно трансформация и её роль в современном мире.Как яркий пример трансформация Тулы - открытие новых городских пространств и их влияние на экономику, социальную политику и туризм. Спикеры фестиваля - ведущие специалисты в своих сферах, известные медиаличности. Полная программа на сайте фестиваля, где также необходимо зарегистрироваться, чтобы попасть на все интересующие мероприятия. Вход бесплатный. Рассчитан фестиваль на все возрастные группы, в том числе на школьников.По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «…развивая такие площадки, мы даем возможность ребятам не только получать дополнительные навыки. Мы задаем очень серьезный тренд – становится модным учиться».













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