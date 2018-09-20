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20.09.2018 19:14 В Тульской области внедряются передовые практики долговременного ухода Кира Черьевская





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В этой стране уже с 1995 года действует национальная система долговременного ухода. Отработаны практики, приняты профессиональные стандарты. Тула стала вторым городом, куда лично приехала эксперт правительства Германии по вопросам ухода за инвалидами Урлика Дёринг.



«Очень важно определить, кому и какая помощь нужна, чтобы человек мог жить долго и с удовольствием. Второй вопрос – какое образование должно быть у людей, кто осуществляет уход. Третий – как типизировать людей, чтобы определить, какая им необходима помощь. И четвёртое – это качество ухода, как его контролировать», - говорит референт по внедрению программ по уходу за инвалидами в Германии Урлика Дёринг



И многое уже в этих направлениях сделано. Сейчас 16 тыс. жителей области стоят на надомном обслуживании. Более 7 тыс. из них прошли необходимые обследования и им составлены карты индивидуального ухода. Уровней дееспособности пока выделяют шесть. И к самым сложным - пятому и шестому, - на данном этапе относятся около 1 тыс. человек. В регионе активно налаживается тесное взаимодействие соцслужб с медучреждениями.



Как рассказала директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «…уже к концу года на территории региона будет работать координационная служба с бесплатным общероссийским номером, со службой логистики. Эта служба будет принмать заявки и организовывать работу в каждом муниципалитете региона».



Положительные примеры есть в практике Первомайского дома-интерната. Тулячка Ирина Муратикова полтора года назад волей судьбы оказалась в этом учреждении. «Осталась одна. Нуждаюсь в постоянном уходе. Я приняла решение переехать в дом-интернат. Решение было трудное. Я думала жизнь закончилась, а оказалось ничего. Жизнь продолжается», - говорит Ирина Муратикова.



И продолжается она здесь у некоторых постояльцев уже более 30 лет. Всего в Первомайском доме-интернате проживает 308 человек. 150 из них утратили способность к самообслуживанию. Причём это люди от 40 до 98 лет. И к каждому нужен индивидуальный подход. Его будет проще осуществлять теперь. Ведь по новому регламенту на одного специалиста по уходу в соцучреждении должно приходиться 8 человек, а не больше.



Правильный уход и хорошее отношение уже сейчас оценивают жители Первомайского дома-интерната. Они живут, ухаживая за клумбами и грядками, приобщаясь по мере возможности к спорту, создавая шедевры. Картины 90-летнего Владимира Щеглова и мозаики Натальи Кисляковой нередко уезжают на экспозиции в тульские музеи.





Не иначе, как революция в сознании и отношении людей к тем, у кого есть физические ограничения! Так говорят о внедряемой в стране системе долговременного ухода специалисты министерств и ведомств социальной защиты населения. На вооружение Россия берёт опыт Германии.В этой стране уже с 1995 года действует национальная система долговременного ухода. Отработаны практики, приняты профессиональные стандарты. Тула стала вторым городом, куда лично приехала эксперт правительства Германии по вопросам ухода за инвалидами Урлика Дёринг.«Очень важно определить, кому и какая помощь нужна, чтобы человек мог жить долго и с удовольствием. Второй вопрос – какое образование должно быть у людей, кто осуществляет уход. Третий – как типизировать людей, чтобы определить, какая им необходима помощь. И четвёртое – это качество ухода, как его контролировать», - говорит референт по внедрению программ по уходу за инвалидами в Германии Урлика ДёрингИ многое уже в этих направлениях сделано. Сейчас 16 тыс. жителей области стоят на надомном обслуживании. Более 7 тыс. из них прошли необходимые обследования и им составлены карты индивидуального ухода. Уровней дееспособности пока выделяют шесть. И к самым сложным - пятому и шестому, - на данном этапе относятся около 1 тыс. человек. В регионе активно налаживается тесное взаимодействие соцслужб с медучреждениями.Как рассказала директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «…уже к концу года на территории региона будет работать координационная служба с бесплатным общероссийским номером, со службой логистики. Эта служба будет принмать заявки и организовывать работу в каждом муниципалитете региона».Положительные примеры есть в практике Первомайского дома-интерната. Тулячка Ирина Муратикова полтора года назад волей судьбы оказалась в этом учреждении. «Осталась одна. Нуждаюсь в постоянном уходе. Я приняла решение переехать в дом-интернат. Решение было трудное. Я думала жизнь закончилась, а оказалось ничего. Жизнь продолжается», - говорит Ирина Муратикова.И продолжается она здесь у некоторых постояльцев уже более 30 лет. Всего в Первомайском доме-интернате проживает 308 человек. 150 из них утратили способность к самообслуживанию. Причём это люди от 40 до 98 лет. И к каждому нужен индивидуальный подход. Его будет проще осуществлять теперь. Ведь по новому регламенту на одного специалиста по уходу в соцучреждении должно приходиться 8 человек, а не больше.Правильный уход и хорошее отношение уже сейчас оценивают жители Первомайского дома-интерната. Они живут, ухаживая за клумбами и грядками, приобщаясь по мере возможности к спорту, создавая шедевры. Картины 90-летнего Владимира Щеглова и мозаики Натальи Кисляковой нередко уезжают на экспозиции в тульские музеи.











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