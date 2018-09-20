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20.09.2018 18:53 В Воловском районе Тульской области обнаружили человеческие кости "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…в ходе осмотра предметов одежды было установлено, что потерпевший предположительно может оказаться мужчиной, который находился в числе пропавших без вести на протяжении последних десяти лет. В настоящий момент по материалам проверки назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы с целью установления ДНК потерпевшего».



В Воловском районе Тульской области рядом с поселком Садовый обнаружили человеческие кости. Доследственная проверка по этому факту начата богородицким межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Тульской области. После осмотра места следователи заметили остатки одежды, возможно, принадлежащие потерпевшему.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…в ходе осмотра предметов одежды было установлено, что потерпевший предположительно может оказаться мужчиной, который находился в числе пропавших без вести на протяжении последних десяти лет. В настоящий момент по материалам проверки назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы с целью установления ДНК потерпевшего».









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