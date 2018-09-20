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20.09.2018 17:38 Следователи просят помочь в розыске подозреваемого в покушении на убийство "Вести-Тула"





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Мужчина нанес своей бывшей жене множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшая своевременно была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, в результате чего она выжила.



Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (4872) 49-36-19, 49-36-14, 32-22-49 или 02.





За совершение покушения на убийство, произошедшего 8 сентября 2018 года в деревне Старое Басово, разыскивается Филатов Владимир Фёдорович, 20 января 1970 года рождения.Мужчина нанес своей бывшей жене множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшая своевременно была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, в результате чего она выжила.Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (4872) 49-36-19, 49-36-14, 32-22-49 или 02.

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