|
|
|
|20.09.2018 17:38 Следователи просят помочь в розыске подозреваемого в покушении на убийство
|"Вести-Тула"
За совершение покушения на убийство, произошедшего 8 сентября 2018 года в деревне Старое Басово, разыскивается Филатов Владимир Фёдорович, 20 января 1970 года рождения.
Мужчина нанес своей бывшей жене множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшая своевременно была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, в результате чего она выжила.
Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (4872) 49-36-19, 49-36-14, 32-22-49 или 02.
|
|