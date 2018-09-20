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НОВОСТИ | Общество



20.09.2018 17:10 У Тульского театра кукол появились новые технические возможности
"Вести-Тула"



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Сегодня – премьера в тульском театре кукол. Постановка по произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен – «Пеппи, длинный чулок». Спектакль музыкальный, в нем звучат песни и шутки.

На этот год в театре много планов. Пьесу по стихам в прозе Ивана Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» повезут на показы в Польшу и на Кипр. А в ноябре зрители увидят совсем необычное представление – по сказке «О мёртвой царевне» Александра Сергеевича Пушкина. Авторский текст в стихах сохранят полностью.

Также в этом году в театре появились дополнительные технические возможности. Фонд «Перспектива» подарил два новых прожектора для освещения сцены. Мощность каждого из них равна десяти старым лампам. С их помощью на сцене можно творить чудеса: делать свет таинственным и сказочным.
















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