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20.09.2018 16:50 В регионе продолжается конкурс сельских старост Алексей Еремин





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Как правило, на эту должность идут те, кто всегда принимал самое активное участие в жизни своих сёл и деревень. Это люди, которых знают все жители, которые привыкли находить время и силы, чтобы сделать свой край лучше – такие, как Анжела Мазурова. «Я всегда была активной. Вот меня и выбрали, оказали мне доверия. Я за это благодарна», - говорит староста села Архангельское Ясногорского района Анжела Мазурова.



В этой должности она всего четвёртый месяц, но на передовой решения сельских проблем не один десяток лет. У неё и сегодня много задумок. Но главный проект старосты стоимостью 1 миллион рублей у неё пока на бумаге. Населенный пункт остро нуждается в современном стадионе. Для того чтобы воплотить проект в жизнь, необходимо одержать победу в региональном конкурсе.



Именно старосты делают дворы чище, улицы – безопасней, а власть – ближе к людям. «Нам стало намного легче работать с населением. – Говорит начальник организационно-правового отдела администрации МО Ревякинское Ясногорского района Мария Белова. – Есть очень удаленные пункты, из которых раньше получить информацию было проблематично. В настоящее время всех старост обеспечили мобильной связью, что существенно упростило работу».



Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 октября. В течение двух месяцев пройдет экспертиза конкурсных материалов и определение победителей. По предварительной оценке на конкурс будет подано около 90 проектов. Победители получат денежные призы. Кроме того в 2019 году планируется финансирование победителей областного конкурса.





Институт сельских старост официально появился в Тульской области совсем недавно, но уже насчитывает более тысячи человек, которые своим примером доказали важность этого проекта.Как правило, на эту должность идут те, кто всегда принимал самое активное участие в жизни своих сёл и деревень. Это люди, которых знают все жители, которые привыкли находить время и силы, чтобы сделать свой край лучше – такие, как Анжела Мазурова. «Я всегда была активной. Вот меня и выбрали, оказали мне доверия. Я за это благодарна», - говорит староста села Архангельское Ясногорского района Анжела Мазурова.В этой должности она всего четвёртый месяц, но на передовой решения сельских проблем не один десяток лет. У неё и сегодня много задумок. Но главный проект старосты стоимостью 1 миллион рублей у неё пока на бумаге. Населенный пункт остро нуждается в современном стадионе. Для того чтобы воплотить проект в жизнь, необходимо одержать победу в региональном конкурсе.Именно старосты делают дворы чище, улицы – безопасней, а власть – ближе к людям. «Нам стало намного легче работать с населением. – Говорит начальник организационно-правового отдела администрации МО Ревякинское Ясногорского района Мария Белова. – Есть очень удаленные пункты, из которых раньше получить информацию было проблематично. В настоящее время всех старост обеспечили мобильной связью, что существенно упростило работу».Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 октября. В течение двух месяцев пройдет экспертиза конкурсных материалов и определение победителей. По предварительной оценке на конкурс будет подано около 90 проектов. Победители получат денежные призы. Кроме того в 2019 году планируется финансирование победителей областного конкурса.







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