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20.09.2018 16:05 В Одоеве водитель микроавтобуса сбил женщину "Вести-Тула"





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Накануне днем в Одоеве на улице Победы мужчина 1987-го года рождения, находившийся за рулем микроавтобуса, по предварительной информации сотрудников ГИБДД, совершил наезд на пешехода - женщину 1961-го года рождения.



Потерпевшая находилась на проезжей части возле своего автомобиля – «Жигули» пятой модели. В результате происшествия пешеход с различными травмами доставлен в районную больницу.





За минувшие сутки в Тульской области произошло одно ДТП с пострадавшим.Накануне днем в Одоеве на улице Победы мужчина 1987-го года рождения, находившийся за рулем микроавтобуса, по предварительной информации сотрудников ГИБДД, совершил наезд на пешехода - женщину 1961-го года рождения.Потерпевшая находилась на проезжей части возле своего автомобиля – «Жигули» пятой модели. В результате происшествия пешеход с различными травмами доставлен в районную больницу.

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