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20.09.2018 15:40 Колледж имени А. С. Даргомыжского получил в подарок рояли Вести-Тула





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В июне этого года учебное заведение посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, узнал о проблеме, и буквально через два месяца у юных музыкантов появилась возможность проявить свои таланты на совершенно новых инструментах. При участии губернатора также были приобретены инструменты для музыкальной школы имени Райхеля, на базе которой создан Центр одаренных детей. Приобретаются музыкальные инструменты и для обычных школ, где занимаются сотни ребят.



«Все дети талантливы, нужно просто найти этот талант и помочь ему развиться, - считает директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. – Алексей Геннадьевич очень большое внимание уделяет именно этому направлению, а фонд «Перспектива» всегда рад помочь детям».



«Эти рояли действительно очень хорошие, прикосновение мягкое и глубокое. Звук более ровный, более оформленный», - рассказала студентка колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского Ксения Лыженкова.



В Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского состоялась презентация новых музыкальных инструментов, подаренных Фондом развития Тульской области «Перспектива»: два рояля и два фортепьяно. Всего инструментов в колледже 80, и 78 из них выпущены более полувека назад. Многие просто исчерпали свой ресурс, подлежат списанию.В июне этого года учебное заведение посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, узнал о проблеме, и буквально через два месяца у юных музыкантов появилась возможность проявить свои таланты на совершенно новых инструментах. При участии губернатора также были приобретены инструменты для музыкальной школы имени Райхеля, на базе которой создан Центр одаренных детей. Приобретаются музыкальные инструменты и для обычных школ, где занимаются сотни ребят.«Все дети талантливы, нужно просто найти этот талант и помочь ему развиться, - считает директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. – Алексей Геннадьевич очень большое внимание уделяет именно этому направлению, а фонд «Перспектива» всегда рад помочь детям».«Эти рояли действительно очень хорошие, прикосновение мягкое и глубокое. Звук более ровный, более оформленный», - рассказала студентка колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского Ксения Лыженкова.





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