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20.09.2018 14:20 «Новомосковский хоккейный клуб» потерпел два поражения в домашних матчах Вести-Тула





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В турнирной таблице «НХК» с четырьмя набранными очками занимает шестое место. Следующие матчи новомосковцы проведут 29 и 30 сентября в Рыбинске против «Полёта», который пока не набрал ни одного очка.







«Новомосковский хоккейный клуб» потерпел два поражения в домашних матчах 2-го тура чемпионата Национальной молодёжной лиги. Наша команда дважды уступила «Металлургу» из посёлка Майского Вологодской области – 3:5 и 3:6.В турнирной таблице «НХК» с четырьмя набранными очками занимает шестое место. Следующие матчи новомосковцы проведут 29 и 30 сентября в Рыбинске против «Полёта», который пока не набрал ни одного очка.

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