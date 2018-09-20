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20.09.2018 13:49 Тульские социальные службы и медики будут работать согласованно Вести-Тула





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Уровней дееспособности пока выделяют шесть. К самым сложным - пятому и шестому - на данном этапе относятся около 1000 человек. В регионе активно налаживается тесное взаимодействие социальных служб с медучреждениями. Будет создана общая синхронизируемая база.



Как сообщила директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «в правительстве Тульской области разрабатывается информационная система, которая сможет интегрировать базу данных социальной защиты и учреждений здравоохранения. При поступлении информации о том, что пациент нуждается в уходе на дому, немедленно будут задействованы силы специалистов по уходу. И наоборот – медицинская помощь может быть организована по месту жительства».



Тульская область - в числе шести пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода. До 2020 года она должна быть разработана и реализована в субъектах федерации, а до 2024-го – внедрена по всей стране. Сейчас 16 тысяч жителей Тульской области стоят на надомном обслуживании. Более 7 тысяч из них прошли необходимые обследования, им составлены карты индивидуального ухода.Уровней дееспособности пока выделяют шесть. К самым сложным - пятому и шестому - на данном этапе относятся около 1000 человек. В регионе активно налаживается тесное взаимодействие социальных служб с медучреждениями. Будет создана общая синхронизируемая база.Как сообщила директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «в правительстве Тульской области разрабатывается информационная система, которая сможет интегрировать базу данных социальной защиты и учреждений здравоохранения. При поступлении информации о том, что пациент нуждается в уходе на дому, немедленно будут задействованы силы специалистов по уходу. И наоборот – медицинская помощь может быть организована по месту жительства».





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